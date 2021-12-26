Бестемьянова раскритиковала судейство в женском катании на чемпионате России

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Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова раскритиковала судейство на чемпионате России по фигурному катанию.
Бестемьянова раскритиковала судейство в женском катании на чемпионате России
  • AP

«Какими-то скрупулёзными манипуляциями у Самоделкиной нашли недокруты и не заметили недокрутов в четверных лутцах у Трусовой. В судействе сейчас у нас двойные стандарты», — цитирует Бестемьянову «Чемпионат».

Она добавила, что Елизавета Туктамышева должна была выигрывать в произвольной программе у Анны Щербаковой.

Напомним, что чемпионкой России стала Камила Валиева, второе место заняла Александра Трусова, третья — Анна Щербакова. В таком составе они выступят на Олимпийских играх 2022 года. 

Елизавета Туктамышева заняла седьмое место.

Ранее стал известен состав сборной России на чемпионат Европы по фигурному катанию.

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