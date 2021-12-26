Стал известен состав сборной России на чемпионат Европы по фигурному катанию

По итогам чемпионата России был сформирован состав национальной команды на предстоящий чемпионат Европы по фигурному катанию.

С 23 по 26 декабря состоялся чемпионат России, по итогам которого была сформирована сборная на международные турниры.

Женщины: Камила Валиева, Александра Трусова, Анна Щербакова.

Запасные: Софья Муравьёва, Елизавета Туктамышева, Майя Хромых.

Мужчины: Марк Кондратюк, Михаил Коляда, Евгений Семененко.

Запасные: Андрей Мозалёв, Петр Гуменник, Александр Самарин.

Пары: Анастасия Мишина — Александр Галлямов, Александра Бойкова — Дмитрий Козловский, Евгения Тарасова — Владимир Морозов.

Запасные: Дарья Павлюченко — Денис Ходыкин, Юлия Артемьева — Михаил Назарычев, Карина Акопова — Никита Рахманин.

Танцы: Александра Степанова — Иван Букин, Диана Дэвис — Глеб Смолкин, Виктория Синицина — Никита Кацалапов.

Запасные: Елизавета Худайбердиева — Егор Базин, Аннабель Морозов — Андрей Багин, Елизавета Шанаева — Девид Нарижный.

Чемпионат Европы пройдёт Таллине (Эстония) с 10 по 16 января 2022 года.

Ранее Авербух заявил, что Валиева, Трусова и Щербакова завоевали право выступить ОИ-2022.