Авербух: Валиева, Трусова и Щербакова завоевали право выступить ОИ-2022

Серебряный призёр Олимпийских игр 2002 года, продюсер и хореограф Илья Авербух подвёл итоги выступления девушек на чемпионате России.

«Валиева, Трусова и Щербакова завоевали право выступить на Олимпиаде, ведь чемпионат России — определяющий турнир в плане отбора к Играм», — цитирует Авербуха РИА Новости.

Он особенно выделил Камилу Валиеву, которая, по его словам, выдала «фантастический прокат» на турнире.

Чемпионат России выиграла Камила Валиева, второе место заняла Александра Трусова, третьей стала Анна Щербакова. Эти фигуристки представят сборную России на Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

Ранее тренер Кондратюка рассказала, что фигурист собирался завершить карьеру.