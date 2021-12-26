Авербух: Валиева, Трусова и Щербакова завоевали право выступить ОИ-2022
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«Валиева, Трусова и Щербакова завоевали право выступить на Олимпиаде, ведь чемпионат России — определяющий турнир в плане отбора к Играм», — цитирует Авербуха РИА Новости.
Он особенно выделил Камилу Валиеву, которая, по его словам, выдала «фантастический прокат» на турнире.
Чемпионат России выиграла Камила Валиева, второе место заняла Александра Трусова, третьей стала Анна Щербакова. Эти фигуристки представят сборную России на Олимпийских играх 2022 года в Пекине.
Ранее тренер Кондратюка рассказала, что фигурист собирался завершить карьеру.