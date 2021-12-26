Тренер Кондратюка рассказала, что фигурист собирался завершить карьеру

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Российский тренер Катарина Гербольдт рассказала, что чемпион России Марк Кондратюк был близок к завершению карьеры из-за травмы.
Тренер Кондратюка рассказала, что фигурист собирался завершить карьеру
  • © Алексей Даничев
  • РИА Новости

«Относительно недавно у него была серьёзная травма. Он год восстанавливался, подумывал о завершении карьеры. Но тогда все подождали его, верили в то, что Марк еще будет кататься на высоком уровне», — цитирует Гербольдт РИА Новости.

Она добавила, что Марк сам верил верил в себя. Тренер также отметила, что фигурист через многое прошёл, чтобы стать чемпионом страны.

Напомним, что Марк Кондратюк завоевал золотую медаль с результатом 284,37 балла. Второе место занял Михаил Коляда (283,70). Тройку лучших замкнул Андрей Мозалёв (278,28). 

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