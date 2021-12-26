Губерниев сравнил Туктамышеву с императрицей Екатериной II

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Российский комментатор Дмитрий Губерниев оценил выступление чемпионки мира в женском одиночном катании Елизаветы Туктамышевой на чемпионате России.
Губерниев сравнил Туктамышеву с императрицей Екатериной II
  • Reuters

«Лиза — молодец, она не сдаётся. Как в свое время императрица Екатерина II каждый раз пыталась возвращать себе молодость, меняя молодых любовников, так и «императрица фигурного катания», соревнуясь с молодыми фигуристками, каждый раз возвращает себе юность, а также составляет им конкуренцию», — цитирует Губерниева «Матч ТВ».

Напомним, что 25-летняя Туктамышева заняла седьмое место на чемпионате России по фигурному катанию. Она чисто исполнила два тройных акселя в произвольной программе, а по сумме двух прокатов набрала 224,40 балла.

Турнир выиграла Камила Валиева, второе место заняла Александра Трусова, третья — Анна Щербакова. Эти фигуристки представят сборную России на Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

Как ранее заявил Ягудин, чемпионат России показал, что нашим фигуристкам нет равных в мире.

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