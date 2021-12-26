Ягудин: чемпионат России показал, что нашим фигуристкам нет равных в мире
- РИА Новости
«Это был самый крутой чемпионат России за всю историю. Турнир показал, что российским фигуристкам нет равных в мире», — цитирует Ягудина ТАСС.
Он также отдельно отметил юных фигуристок Софью Муравьёву, Софью Самоделкину и Аделию Петросян, которые по возрасту не могли претендовать на отбор на Олимпийские игры 2022 года в Пекине.
Напомним, что чемпионат России выиграла Камила Валиева, второе место заняла Александра Трусова, третья — Анна Щербакова. В таком составе они выступят на Олимпийских играх 2022 года.
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