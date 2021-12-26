Бестемьянова — о судействе на ЧР: какая-то странная история, всё в одни ворота

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Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова оценила судейство на чемпионате России в женском одиночном катании.

«Какая-то странная история, всё в одни ворота. Меня очень удивила история с Туктамышевой. Она должна была сегодня выиграть произвольную программу у Щербаковой», — цитирует Бестемьянову ТАСС.

Она добавила, что Софья Самоделкина должна была быть выше Аделии Петросян за счёт своей технически сильной программы.

Напомним, что чемпионат России выиграла Камила Валиева, второе место заняла Александра Трусова, третья — Анна Щербакова. В таком составе они выступят на Олимпийских играх 2022 года.

Елизавета Туктамышева заняла седьмое место.

Ранее Журова оценила тройку призёров чемпионата России в женском катании.

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