Журова оценила тройку призёров чемпионата России в женском катании

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Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, а ныне депутат Госдумы Светлана Журова оценила тройку призёров в женском одиночном катании на чемпионате России.

«Не знаю, насколько у Щербаковой теперь есть шанс полететь в Пекин, но это правильная тройка», — цитирует Журову  Metaratings.

Она добавила, что очень сильно переживает за Елизавету Туктамышеву. Но, по мнению Журовой, фигуристка потерялась на турнире.

Напомним, что чемпионат России выиграла Камила Валиева, второе место заняла Александра Трусова, третья — Анна Щербакова. В таком составе они выступят на Олимпийских играх 2022 года.

Елизавета Туктамышева заняла седьмое место.

Ранее Губерниев заявил, что Валиева близка к совершенству в женском одиночном катании.

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