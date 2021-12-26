Губерниев заявил, что Валиева близка к совершенству в женском одиночном катании

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев и телеведущий отреагировал на победу фигуристки Камилы Валиевой на чемпионате России в Санкт-Петербурге.

«Валиева претендовала на золото, она и победила. Отличная конкуренция, мне нравится. В свое время считали, что прыжок Боба Бимона на 8,90 — предел, но предела совершенству нет. Человеческие возможности в этом веке будут развиваться по мере тренерской мысли, а также состояния здоровья спортсменов. Но Валиева близка к совершенству в женском одиночном катании — это факт», — приводит слова Губерниева «Матч ТВ».

Валиева выполнила все заявленные прыжки в произвольной программе. Среди них — два четверных тулупа, сальхов в четыре оборота и тройной аксель.

Валиева впервые в карьере выиграла чемпионат России. По итогам двух прокатов 15-летняя спортсменка набрала 283,48 балла. При этом на турнире она превзошла три своих же мировых рекорда на этих соревнованиях — в короткой, произвольной и по сумме программ.

Ранее американский журналист Филипп Херш восторженно прокомментировал победу Валиевой на ЧР.