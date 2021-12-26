Американский журналист Херш восторженно прокомментировал победу Валиевой на ЧР

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Американский журналист Филипп Херш отреагировал на победу фигуристки Камилы Валиевой на чемпионате России в Санкт-Петербурге.

«Камила Валиева просто из другого мира», — написал Херш в Twitter.

По его мнению, она заслуженно получила надбавки за класс исполнения за четверной сальхов и тройной аксель. Причём журналист считает, что россиянка сделала эти элементы в стиле двукратного олимпийского чемпиона Юдзуру Ханю.

«И она растет в своём «Болеро». Всё это в 15 лет. А теперь ещё и титул чемпионки России среди взрослых. Браво», — добавил Херш.

Валиева выполнила все заявленные прыжки в произвольной программе. Среди них — два четверных тулупа, сальхов в четыре оборота и тройной аксель. 

Валиева впервые в карьере выиграла чемпионат России. По итогам двух прокатов 15-летняя спортсменка набрала 283,48 балла. При этом на турнире она превзошла три своих же мировых рекорда на этих соревнованиях — в короткой, произвольной и по сумме программ.

Ранее олимпийская чемпионка Алина Загитова назвала фееричной победу Валиевой на ЧР по фигурному катанию.

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