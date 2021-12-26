Загитова назвала фееричной победу Валиевой на ЧР по фигурному катанию
«Это было феерично! Не знаю, как ещё описать. У меня закончились все слова», — сказала Загитова в эфире Первого канала.
Она также восхитилась количеством четверных прыжков у другой ученицы Этери Тутберидзе, Александры Трусовой, которая завоевала серебро.
Валиева выполнила все заявленные прыжки в произвольной программе. Среди них — два четверных тулупа, сальхов в четыре оборота и тройной аксель.
Валиева впервые в карьере выиграла чемпионат России. По итогам двух прокатов 15-летняя спортсменка набрала 283,48 балла. При этом на турнире она превзошла три своих же мировых рекорда на этих соревнованиях — в короткой, произвольной и по сумме программ.
Ранее сообщалось, что Валиева была шокирована, когда узнала свои баллы за компоненты в произвольной программе.