Валиева была шокирована, когда узнала свои баллы за компоненты в произвольной программе

Чемпионка мира среди юниоров Камила Валиева прокомментировала тот факт, что получила 26 десяток за компоненты в произвольной программе на чемпионате России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге.

«Что-то вы меня ошарашили. Моё дело выходить и кататься, а что мне ставят судьи — не моё дело», — приводит слова Валиевой «Спорт-Экспресс».

Валиева выполнила все заявленные прыжки в произвольной программе. Среди них — два четверных тулупа, сальхов в четыре оборота и тройной аксель.

Валиева впервые в карьере выиграла чемпионат России. По итогам двух прокатов 15-летняя спортсменка набрала 283,48 балла. При этом на турнире она превзошла три своих же мировых рекорда на этих соревнованиях — в короткой, произвольной и по сумме программ.

Ранее сообщалось, что Валиева стала четвёртой фигуристкой, победившей на ЧР под руководством Тутберидзе.