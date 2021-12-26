Валиева была шокирована, когда узнала свои баллы за компоненты в произвольной программе

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Чемпионка мира среди юниоров Камила Валиева прокомментировала тот факт, что получила 26 десяток за компоненты в произвольной программе на чемпионате России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге.

«Что-то вы меня ошарашили. Моё дело выходить и кататься, а что мне ставят судьи — не моё дело», — приводит слова Валиевой «Спорт-Экспресс».

Валиева выполнила все заявленные прыжки в произвольной программе. Среди них — два четверных тулупа, сальхов в четыре оборота и тройной аксель. 

Валиева впервые в карьере выиграла чемпионат России. По итогам двух прокатов 15-летняя спортсменка набрала 283,48 балла. При этом на турнире она превзошла три своих же мировых рекорда на этих соревнованиях — в короткой, произвольной и по сумме программ. 

Ранее сообщалось, что Валиева стала четвёртой фигуристкой, победившей на ЧР под руководством Тутберидзе.

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