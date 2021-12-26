Валиева была шокирована, когда узнала свои баллы за компоненты в произвольной программе
«Что-то вы меня ошарашили. Моё дело выходить и кататься, а что мне ставят судьи — не моё дело», — приводит слова Валиевой «Спорт-Экспресс».
Валиева выполнила все заявленные прыжки в произвольной программе. Среди них — два четверных тулупа, сальхов в четыре оборота и тройной аксель.
Валиева впервые в карьере выиграла чемпионат России. По итогам двух прокатов 15-летняя спортсменка набрала 283,48 балла. При этом на турнире она превзошла три своих же мировых рекорда на этих соревнованиях — в короткой, произвольной и по сумме программ.
Ранее сообщалось, что Валиева стала четвёртой фигуристкой, победившей на ЧР под руководством Тутберидзе.