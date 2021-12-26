Валиева стала четвёртой фигуристкой, победившей на ЧР под руководством Тутберидзе
Прежде Тутберидзе приводила к победам на первенстве страны Евгению Медведеву (дважды), Алину Загитову и Анну Щербакову (три раза).
Валиева впервые в карьере выиграла чемпионат России. По итогам двух прокатов 15-летняя спортсменка набрала 283,48 балла. При этом на турнире она превзошла три своих же мировых рекорда на этих соревнованиях — в короткой, произвольной и по сумме программ.
Ранее олимпийский чемпион 2002 года Алексей Ягудин после выступления Валиевой заявил, что история фигурного катания снова переписана.