Валиева стала четвёртой фигуристкой, победившей на ЧР под руководством Тутберидзе

Чемпионка мира среди юниоров Камила Валиева стала четвёртой фигуристкой, которой удавалось выиграть чемпионат России под руководством тренера Этери Тутберидзе.

Прежде Тутберидзе приводила к победам на первенстве страны Евгению Медведеву (дважды), Алину Загитову и Анну Щербакову (три раза).

Валиева впервые в карьере выиграла чемпионат России. По итогам двух прокатов 15-летняя спортсменка набрала 283,48 балла. При этом на турнире она превзошла три своих же мировых рекорда на этих соревнованиях — в короткой, произвольной и по сумме программ.

Ранее олимпийский чемпион 2002 года Алексей Ягудин после выступления Валиевой заявил, что история фигурного катания снова переписана.