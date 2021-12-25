Ягудин после выступления Валиевой заявил, что история фигурного катания снова переписана
«Слова излишни. Просто фантастика, за гранью человеческих возможностей. Такого никогда не было. Нигде. Вновь переписывается история фигурного катания. Сегодня не было ни малейшего элемента шероховатости», — сказал Ягудин в эфире Первого канала.
Валиева выполнила все заявленные прыжки в произвольной программе. Среди них — два четверных тулупа, сальхов в четыре оборота и тройной аксель.
Валиева впервые в карьере выиграла чемпионат России. По итогам двух прокатов 15-летняя спортсменка набрала 283,48 балла. При этом на турнире она превзошла три своих же мировых рекорда на этих соревнованиях — в короткой, произвольной и по сумме программ.
Ранее тренер Татьяна Тарасова восхитилась выступлением фигуристок на чемпионате России.