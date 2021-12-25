Ягудин после выступления Валиевой заявил, что история фигурного катания снова переписана

Олимпийский чемпион 2002 года Алексей Ягудин с восторгом отреагировал на выступление Камилы Валиевой в произвольной программе в женских одиночных соревнованиях на чемпионате России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге.

«Слова излишни. Просто фантастика, за гранью человеческих возможностей. Такого никогда не было. Нигде. Вновь переписывается история фигурного катания. Сегодня не было ни малейшего элемента шероховатости», — сказал Ягудин в эфире Первого канала.

Валиева выполнила все заявленные прыжки в произвольной программе. Среди них — два четверных тулупа, сальхов в четыре оборота и тройной аксель.

Валиева впервые в карьере выиграла чемпионат России. По итогам двух прокатов 15-летняя спортсменка набрала 283,48 балла. При этом на турнире она превзошла три своих же мировых рекорда на этих соревнованиях — в короткой, произвольной и по сумме программ.

Ранее тренер Татьяна Тарасова восхитилась выступлением фигуристок на чемпионате России.