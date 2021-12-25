Татьяна Тарасова восхитилась выступлением фигуристок на чемпионате России

Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на результаты в женских одиночных соревнованиях на чемпионате России.

«До слёз! Девочки у нас с другой планеты, их надо любить и наслаждаться каждым прокатом. Такой чемпионат России сильнее любого мирового, они у нас очень сильные. Никого выделять даже не хочется. Большое спасибо им всем за этот праздник», — цитирует Тарасову Sport24.

Победу впервые в карьере одержала 15-летняя Камила Валиева, набрав 283,48 балла. При этом на турнире она превзошла три своих же мировых рекорда на этих соревнованиях — в короткой, произвольной и по сумме программ.

Второе место заняла Александра Трусова (248,65), а бронзу завоевала Анна Щербакова (239,56).

Ранее президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков заявил, что состав сборной России на ЧЕ-2022 объявят 26 декабря.