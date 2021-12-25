Татьяна Тарасова восхитилась выступлением фигуристок на чемпионате России

Короткая ссылка
Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на результаты в женских одиночных соревнованиях на чемпионате России.

«До слёз! Девочки у нас с другой планеты, их надо любить и наслаждаться каждым прокатом. Такой чемпионат России сильнее любого мирового, они у нас очень сильные. Никого выделять даже не хочется. Большое спасибо им всем за этот праздник», — цитирует Тарасову Sport24.

Победу впервые в карьере одержала 15-летняя Камила Валиева, набрав 283,48 балла. При этом на турнире она превзошла три своих же мировых рекорда на этих соревнованиях — в короткой, произвольной и по сумме программ. 

Второе место заняла Александра Трусова (248,65), а бронзу завоевала Анна Щербакова (239,56). 

Ранее президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков заявил, что состав сборной России на ЧЕ-2022 объявят 26 декабря.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить