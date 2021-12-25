Горшков: состав сборной России на ЧЕ-2022 по фигурному катанию объявят 26 декабря

Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков сообщил, что состав отечественной сборной для участия в чемпионате Европы 2022 года будет опубликован 26 декабря.

«Решение о составе на чемпионат Европы будет принимать исполком в воскресенье. До него ничего не могу сказать», — цитирует Горшкова РИА Новости.

Он также дал понять, что по итогам ЧЕ-2022 могут быть изменения в составе сборной России на зимнюю Олимпиаду — 2022 в Пекине.

«Могут ли быть изменения в заявке на Олимпиаду после чемпионата Европы? Посмотрим. Тоже пока ничего не могу сказать», — добавил он.

Камила Валиева (283,48 балла) в женском одиночном катании 25 декабря завоевала золотую медаль ЧР-2021. 15-летняя ученица Этери Тутберидзе превзошла два мировых рекорда. Серебряную награду получила Александра Трусова (248,65). Бронза досталась Анне Щербаковой (239,56).

Золотые медали в соревнованиях спортивных пар впервые в карьере завоевали Анастасия Мишина и Александр Галлямов с результатом 243,74 балла. Второе место заняли Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (239,87). Тройку лучших замкнули Евгения Тарасова и Владимир Морозов (228,20).

Марк Кондратюк выиграл золото в соревнованиях мужчин — 284,37 балла. Второе место занял Михаил Коляда (283,70), третье — Андрей Мозалёв (278,28).

В соревнованиях танцевальных пар победили Александра Степанова и Иван Букин (223,37). Второе место заняли Диана Дэвис и Глеб Смолкин, которые получили от судей 207,70 балла. Третьи — Елизавета Худайбердиева и Егор Базин (195,75).

ЧЕ-2022 пройдёт в Таллине 10—16 января. Олимпиада состоится 4—20 февраля.

Ранее олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова заявила, что Валиева фантастически откаталась на чемпионате России.