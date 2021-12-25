Бестемьянова — о золоте Валиевой на ЧР-2021: фантастически откаталась

Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова прокомментировала результаты чемпионата России по фигурному катанию 2021 года в Санкт-Петербурге.

«Фантастически откаталась Валиева. Незабываемое выступление у Самоделкиной, которая непонятно каким образом оказалась ниже тех, которые прыгали меньше четверных прыжков. Просто роскошно каталась Туктамышева, здорово сегодня выступила Трусова. Незабываемый день, просто чудо какое-то», — цитирует Бестемьянову Metaratings.

Камила Валиева (283,48 балла) завоевала золотую медаль ЧР-2021. 15-летняя ученица Этери Тутберидзе превзошла два мировых рекорда.

Серебряную награду получила Александра Трусова (248,65). Бронза досталась Анне Щербаковой (239,56).

Ранее Валиева поблагодарила своих тренеров после победы на чемпионате России.