Валиева поблагодарила своих тренеров после победы на чемпионате России

Фигуристка Камила Валиева поделилась эмоциями после победы в женских одиночных соревнованиях на чемпионате России в Санкт-Петербурге.

«Я очень рада, что откатала две программы чисто. Спасибо большое моим тренерам, которые терпели меня на тренировках. Я старалась максимально выкладываться, и это дало результат», — сказала Валиева в эфире Первого канала.

По её словам, ей очень радостно от окончания соревнований и теперь она ждёт наступления Нового года, после чего ожидается уже подготовка к следующим стартам.

Валиева впервые в карьере выиграла чемпионат России. По итогам двух прокатов 15-летняя спортсменка набрала 283,48 балла. При этом на турнире она превзошла три своих же мировых рекорда на этих соревнованиях — в короткой, произвольной и по сумме программ.

Ранее заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе оценила выступление своих подопечных на чемпионате страны.