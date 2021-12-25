Тутберидзе — об итогах ЧР: мы просто рады, что девочки отобрались на Игры-2022
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- РИА Новости
«Мы просто рады, что девочки отобрались на Олимпиаду. Надеюсь, что они ещё поработают. Но сейчас нужно отдыхать», — заявила Тутберидзе в эфире Первого канала.
Она добавила, что каникулы будут короткими, поскольку Игры-2022 уже не за горами.
Камила Валиева (283,48 балла) завоевала золотую медаль ЧР-2021. 15-летняя ученица Этери Тутберидзе превзошла два мировых рекорда.
Серебряную награду получила Александра Трусова (248,65). Бронза досталась Анне Щербаковой (239,56).
Олимпиада-2022 пройдёт в Пекине с 4 по 20 февраля.
Ранее сообщалось, что Софья Муравьёва чисто выступила с двумя тройными акселями на ЧР в произвольной программе.