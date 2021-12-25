Тутберидзе — об итогах ЧР: мы просто рады, что девочки отобрались на Игры-2022

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе оценила выступление фигуристок на чемпионате России 2021 года в Санкт-Петербурге.

«Мы просто рады, что девочки отобрались на Олимпиаду. Надеюсь, что они ещё поработают. Но сейчас нужно отдыхать», — заявила Тутберидзе в эфире Первого канала.

Она добавила, что каникулы будут короткими, поскольку Игры-2022 уже не за горами.

Камила Валиева (283,48 балла) завоевала золотую медаль ЧР-2021. 15-летняя ученица Этери Тутберидзе превзошла два мировых рекорда.

Серебряную награду получила Александра Трусова (248,65). Бронза досталась Анне Щербаковой (239,56).

Олимпиада-2022 пройдёт в Пекине с 4 по 20 февраля.

Ранее сообщалось, что Софья Муравьёва чисто выступила с двумя тройными акселями на ЧР в произвольной программе.