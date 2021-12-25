Валиева превзошла два мировых рекорда на ЧР по фигурному катанию

Российская фигуристка Камила Валиева превзошла мировой рекорд в произвольной программе и по сумме двух прокатов на чемпионате страны в Санкт-Петербурге.

В произвольной программе 15-летняя ученица Этери Тутберидзе выполнила все заявленные прыжки и получила от судей 193,10 балла. Таким образом, она набрала 283,48 балла по сумме двух прокатов.

Спортсменка превзошла свои же рекорды в произвольной программе (185,29) и по итогам обоих прокатов (272,71). При этом новый рекорд не будет учитываться по правилам ISU, так как был достигнут на национальных соревнованиях.

Ранее сообщалось, что трёхкратная чемпионка страны Анна Щербакова упала с четверного флипа в произвольной программе на чемпионате России.