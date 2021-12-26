Уткин: как же уродски поступили с Туктамышевой

Известный журналист и блогер Василий Уткин отреагировал на непопадание чемпионки мира 2015 года в женском одиночном катании Елизаветы Туктамышевой в состав сборной России на чемпионат Европы по фигурному катанию.

«Как же уродски поступили с Туктамышевой. Прям тьфу», — написал Уткин в своём Twitter.

Напомним, что 25-летняя Туктамышева заняла седьмое место на чемпионате России по фигурному катанию. Она чисто исполнила два тройных акселя в произвольной программе, а по сумме двух прокатов набрала 224,40 балла.

Чемпионат России выиграла Камила Валиева, второе место заняла Александра Трусова, третья — Анна Щербакова. В таком составе они выступят на Олимпийских играх 2022 года.

Ранее Матыцин пожелал российским фигуристам достойно выступить на ОИ-2022.