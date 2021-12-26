Величие Валиевой, обида за Туктамышеву и камбэк Трусовой: что обсуждали после произвольной программы фигуристок на ЧР

Соревнования женщин на чемпионате России в Санкт-Петербурге навсегда изменили историю фигурного катания. Об этом заявил Алексей Ягудин. Его поддержала заслуженный тренер Татьяна Тарасова, которая не стала никого выделять. Зато призёр первенства планеты Алёна Леонова назвала катание одержавшей победу Камилы Валиевой космическим. В свою очередь, Наталью Бестемьянову удивило серьёзное превосходство завоевавшей бронзу Анны Щербаковой над Елизаветой Туктамышевой. А Александра Трусова объяснила, как ей удалось подняться с пятого места на второе. Что обсуждали после окончания произвольной программы — в материале RT.

Чемпионат, который вошёл в историю

Произвольная программа в соревновании женщин на чемпионате России не оставила равнодушным ни одного любителя фигурного катания как в самой стране, так и за её пределами. Олимпийская чемпионка Екатерина Боброва ещё полтора месяца назад предсказывала, что за турниром девушек будет следить весь мир, и сейчас очевидно, что это не стало преувеличением. На завершившемся первенстве, которое эксперты уже назвали величайшим, не просто определялась тройка участниц предстоящих ОИ, а ковалась история мирового спорта.

В Санкт-Петербурге нашлось место всему: досадным ошибкам и мужественному преодолению себя, драматичным падениям и эффектным камбэкам, слезам счастья и разочарования, восторгам и крушению надежд. Как отметила чемпионка мира Мария Бутырская, по накалу страстей чемпионат ничуть не уступал Олимпиаде.

А олимпийский чемпион Эрик Рэдфорд, описывая свои впечатления от выступления российских девушек, перечислил, наверное, все восторженные эпитеты, которые только смог придумать: необыкновенное, возвышенное, экстраординарное, невероятное, вдохновляющее и потрясающее.

«Девочки у нас с другой планеты, их надо любить и наслаждаться каждым прокатом»

Словом «космос» выступление отечественных фигуристок начали оценивать не в текущем сезоне. Но именно с восхождением на спортивный небосклон звезды Камилы Валиевой оно зазвучало настолько часто и настойчиво. Не стал исключением и чемпионат страны, на котором ученица Этери Тутберидзе набрала невероятную сумму баллов — 283,48, опередив серебряного призёра Александру Трусову почти на 35 очков.

«За эти дни была переписана история мирового фигурного катания. Эти три дня и выступление наших девушек — космос. Валиева с каждым разом получает баллы всё выше и выше. Но рекорды и оценки не так важны. Главнее та медаль, с которой ты покидаешь турнир. Можно завоевать золото Олимпиады и с 283, и с 210. Главное — ценность. Да, это вишенка на торте. Но сам торт — это медаль», — заявил «Чемпионату» олимпийский чемпион Алексей Ягудин.

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В свою очередь, призёр первенства планеты Алёна Леонова отметила, что у неё не хватает эпитетов, чтобы описать победительницу.

«Это просто что-то нереальное! Выше гор, выше всего. Валиева — просто космос. Самое большое счастье, что Камила на две-три головы выше остальных. Значит, у нас есть некая гарантия на Олимпийских играх, что она выступит так же блестяще и всех порадует», — подчеркнула эксперт.

Известный тренер Инна Гончаренко отдельно отметила психологическую устойчивость 15-летней фигуристки, которая на правах лидера по итогам короткой программы выступала с произвольным прокатом последней, после всех конкуренток.

«Нахожусь под большим впечатлением от выступления Камилы. У неё был достаточно непростой последний стартовый номер. Это испытание, когда все соперницы выступили перед тобой. Девочка к этому старту подошла в очень хорошей не только спортивной, но и психологической форме. Просто молодец, показала что-то космическое. Хочется, чтобы она смогла удержать всё это, чтобы на Олимпийских играх все увидели выступление не хуже. Если получится так, это потенциальная олимпийская чемпионка, сегодня было олимпийское катание», — приводит слова специалиста Sport24.

Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова не стала отдельно выделять Валиеву, а поблагодарила каждую из фигуристок за великолепную борьбу.

«До слёз! Девочки у нас с другой планеты, их надо любить и наслаждаться каждым прокатом. Такой чемпионат России сильнее любого мирового, они у нас очень сильные. Никого выделять даже не хочется. Большое спасибо им всем за этот праздник», — сказала она.

«Трусова сумела показать, на что способна»

Американский журналист Филипп Херш написал, что Валиева — «из другого мира», и, безусловно, она в очередной раз продемонстрировала свою уникальность и исключительность, но кто совершил в финале чемпионата почти невероятное, так это Александра Трусова. Эффектный камбэк — как раз про неё. Русская ракета, едва восстановившаяся от перелома стопы, чисто исполнила три четверных прыжка, хотя и не стала в отличие от короткой программы экспериментировать со злосчастным тройным акселем. Это позволило ей подняться с пятого места на второе и гарантировать себе место в олимпийской сборной.

«Саша сумела показать, на что способна», — прокомментировала выступление 17-летней фигуристки Тарасова.

Сама Трусова призналась, что довольна результатом, хотя и рассчитывала показать более качественное катание.

«Конечно, хотела откатать намного лучше и короткую программу, и произвольную. Буду работать, надеюсь, до первенства Европы всё улучшится», — сказала фигуристка на пресc-конференции.

По её мнению, до ближайшего турнира ещё есть время, чтобы поработать над имеющимися недочётами и постараться «дотянуться» до подруги по команде Валиевой.

«Начала восстанавливать форму чуть больше месяца назад. Сейчас я нахожусь совсем не в лучшей. Для начала буду стараться кататься чисто, улучшать всё — катание, прыжки. Надо работать над тройным акселем. Пока он был нестабильным, случались ошибки и на тренировках, и на соревнованиях», — добавила она.

«Туктамышева должна была выиграть произвольную у Щербаковой»

В фигурном катании есть понятие «поднять зал». Это когда спортсмен выдаёт настолько феноменальный прокат, что все зрители встают со своих мест, чтобы выразить восхищение. Именно такое катание показала в субботу чемпионка мира Елизавета Туктамышева, которая накануне после неудачной короткой программы обещала отдать всю себя в произвольной. Она не подвела болельщиков, выдав исторический, как назвала его Евгения Медведева, прокат. Трибуны «Юбилейного» оказались в бешеном восторге.

«Такого, мне кажется, никогда не было. Я в первый раз чувствовала такие эмоции, когда столько народу за тебя болеет», — сказала спортсменка в эфире Первого канала.

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Но за практически безупречный прокат с двумя тройными акселями Лиза получила довольно скромные 153,12 балла, что ниже её персонального рекорда. Итоговое седьмое место означает для ветерана отечественного фигурного катания, выступившего на 14-м по счёту чемпионате страны, непопадание на Олимпиаду. Зато Анна Щербакова, упавшая при исполнении четверного флипа и сделавшая каскад лутц — риттбергер с помаркой, получила за свой прокат 158,10 балла, что вызвало вопросы у экспертов. Так, Гончаренко заявила, что действующая чемпионка планеты выступила слабее своего уровня.

«Я гораздо большего ожидала от Анны. Считаю, для неё вышел совсем не прекрасный прокат программы. Мало того что падение, так ещё были и мелкие ошибки. В преддверии Олимпийских игр так выступать ей, конечно, не нужно. Но мы знаем, что Анна — боец, трудяга, девочка не по годам мудрая. Думаю, она приложит все усилия, чтобы эту ситуацию исправить», — подчеркнула заслуженный тренер России.

А олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова сравнила выступление Щербаковой и Туктамышевой и пришла к выводу, что воспитанница Алексея Мишина каталась лучше подопечной Тутберидзе.

«Меня очень удивила история с Туктамышевой. Она должна была сегодня выиграть произвольную программу у Щербаковой, так мне кажется. Она была лучше по элементам», — сказала она ТАСС.

В свою очередь, американский журналист Дэвид Кейн назвал преимущество действующей чемпионки мира над опытной соотечественницей в пять баллов абсурдом. По его мнению, удивляет, как Щербакова гарантировала себе бронзу, не выполнив ни четверных прыжков, ни тройного акселя.

А вот Алексей Ягудин, напротив, высказался более жёстко по отношению к Елизавете. Он считает, что соревноваться с Валиевой, Трусовой и Щербаковой ей на сегодняшний день бессмысленно.

«Мишин сказал после короткой программы, что это жизнь. Лиза — чемпионка мира, Европы и России, 14 раз выступала на этом турнире. Но сейчас люди катаются по-другому. Не только тройка призёров, но и Софья Муравьёва, и Софья Самоделкина, и Аделия Петросян. А ещё и Софьи Акатьевой не было. Это другой уровень», — цитирует олимпийского чемпиона «Чемпионат».

Такого же мнения придерживается Тарасова. Хотя при этом она призналась, что переживала за Туктамышеву.

«Я очень болела за неё, но Лизе тяжело конкурировать с Валиевой и Трусовой, которые выполняют сложные прыжки. Когда весь ледовый дворец тебя поддерживает, это, конечно, лучше, чем когда тебе свистят. Поддержка людей — большое дело. Они же просто так не станут болеть», — заявила специалист.

Леонова также посочувствовала Елизавете, отметив, что всему виной ошибка в короткой программе накануне. Но, по её мнению, итоговые результаты чемпионата абсолютно закономерны.

«Сейчас всё заслуженно, все стоят на своих местах. Обидно, что Туктамышева не попала в олимпийскую сборную и останется только в запасе, но было безумно приятно наблюдать за ней. Она справилась — за что ей большое спасибо. Будем ждать Лизу на льду на больших турнирах. Надеюсь, увидим её на первенстве планеты», — сказала вице-чемпионка мира.

По регламенту Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) место в сборной гарантировано только спортсменам, занявшим на чемпионате страны первое и второе места. Обладателя третьей путёвки на международные соревнования определяет тренерский совет.

«Решение о составе на чемпионат Европы будет принимать в воскресенье исполком, я до этого ничего сказать не могу», — сообщил президент ФФККР Александр Горшков.