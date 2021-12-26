Глейхенгауз подвёл итоги женских соревнований на ЧР по фигурному катанию
«Хочу всех поздравить. Этот путь был очень сложным. Конечно, мы очень гордимся тем, что наши девочки отобрались на Олимпиаду. Сейчас хочется только отдыха, а там уже будем готовиться», — сказал Глейхенгауз в эфире Первого канала.
Весь пьедестал на чемпионате России заняли представительницы группы Тутберидзе.
Победу впервые в карьере одержала 15-летняя Камила Валиева, набрав 283,48 балла. При этом на турнире она превзошла три своих же мировых рекорда на этих соревнованиях — в короткой, произвольной и по сумме программ.
Второе место заняла Александра Трусова (248,65), а бронзу завоевала Анна Щербакова (239,56).
Ранее американский журналист Филипп Херш восторженно прокомментировал победу Валиевой на ЧР.