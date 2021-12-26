Глейхенгауз подвёл итоги женских соревнований на ЧР по фигурному катанию

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Даниил Глейхенгауз, хореограф группы заслуженного тренера России по фигурному катанию Этери Тутберидзе, высказался о выступлении своих подопечных на чемпионате страны в Санкт-Петербурге.

«Хочу всех поздравить. Этот путь был очень сложным. Конечно, мы очень гордимся тем, что наши девочки отобрались на Олимпиаду. Сейчас хочется только отдыха, а там уже будем готовиться», — сказал Глейхенгауз в эфире Первого канала.

Весь пьедестал на чемпионате России заняли представительницы группы Тутберидзе.

Победу впервые в карьере одержала 15-летняя Камила Валиева, набрав 283,48 балла. При этом на турнире она превзошла три своих же мировых рекорда на этих соревнованиях — в короткой, произвольной и по сумме программ. 

Второе место заняла Александра Трусова (248,65), а бронзу завоевала Анна Щербакова (239,56).

Ранее американский журналист Филипп Херш восторженно прокомментировал победу Валиевой на ЧР.

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