Трусова намерена работать над выполнением тройного акселя

Фигуристка Александра Трусова после завоевания серебра на чемпионате России в Санкт-Петербурге заявила, что намерена продолжать тренировать тройной аксель.

«Надо работать над тройным акселем, могу сказать, что сейчас он был нестабильным, были ошибки и на тренировках, и на соревнованиях», — сказала Трусова на пресс-конференции.

Она отметила, что в начале сезона практически не ошибалась в этом прыжке на тренировках, хотя и падала на соревнованиях.

«Буду работать, стараюсь чтобы у меня получилось», — добавила Трусова.

В произвольной программе 17-летняя ученица Этери Тутберидзе упала с четверного тулупа, но без ошибок дважды исполнила четверной лутц и один раз успешно сделала флип в четыре оборота.

По сумме короткой и произвольных программ Трусова набрала 248,65 балла и завоевала серебро на чемпионате России.

Ранее Трусова заявила, что находится не в лучшей форме.