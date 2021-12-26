Трусова: сейчас я нахожусь совсем не в лучшей форме

Фигуристка Александра Трусова после завоевания серебра на чемпионате России в Санкт-Петербурге ответила на вопрос, что ей необходимо сделать для улучшения формы.

«Я начала восстанавливать форму чуть больше месяца назад. Сейчас я совсем не в лучшей форме. Для начала буду стараться кататься чисто, улучшаться во всём — в катании, в прыжках», — сказала Трусова на пресс-конференции.

В произвольной программе 17-летняя ученица Этери Тутберидзе упала с четверного тулупа, но без ошибок дважды исполнила четверной лутц и один раз успешно сделала флип в четыре оборота.

По сумме короткой и произвольных программ Трусова набрала 248,65 балла и завоевала серебро на чемпионате России.

Ранее Трусова выразила надежду на улучшение своего результата на чемпионате Европы по фигурному катанию.