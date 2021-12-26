Трусова надеется улучшить свой результат на чемпионате Европы по фигурному катанию

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Фигуристка Александра Трусова прокомментировала своё второе место на чемпионате России в Санкт-Петербурге.

«Конечно, хотела прокатать лучше и короткую, и произвольную программу. Буду работать, надеюсь, до Европы улучшится», — сказала Трусова на пресс-конференции.

В произвольной программе 17-летняя ученица Этери Тутберидзе упала с четверного тулупа, но без ошибок дважды исполнила четверной лутц и один раз успешно сделала флип в четыре оборота.

По сумме короткой и произвольных программ Трусова набрала 248,65 балла и завоевала серебро на чемпионате России. 

Чемпионат Европы состоится с 10 по 16 января в эстонском Таллине.

Ранее Трусова заявила, что довольна своим результатом на чемпионате России по фигурному катанию.

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