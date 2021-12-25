Трусова довольна своим результатом на чемпионате России по фигурному катанию
- РИА Новости
«Как всегда, старалась сделать всё. Не получился тулуп, но я довольна результатом», — сказала Трусова в эфире Первого канала.
В произвольной программе 17-летняя ученица Этери Тутберидзе упала с четверного тулупа, но без ошибок дважды исполнила четверной лутц и один раз успешно сделала флип в четыре оборота.
По сумме короткой и произвольных программ Трусова набрала 248,65 балла и завоевала серебро на чемпионате России.
Ранее президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков заявил, что состав сборной России на ЧЕ-2022 объявят 26 декабря.