Трусова довольна своим результатом на чемпионате России по фигурному катанию

Фигуристка Александра Трусова поделилась эмоциями после произвольной программы на чемпионате России в Санкт-Петербурге.

«Как всегда, старалась сделать всё. Не получился тулуп, но я довольна результатом», — сказала Трусова в эфире Первого канала.

В произвольной программе 17-летняя ученица Этери Тутберидзе упала с четверного тулупа, но без ошибок дважды исполнила четверной лутц и один раз успешно сделала флип в четыре оборота.

По сумме короткой и произвольных программ Трусова набрала 248,65 балла и завоевала серебро на чемпионате России.

Ранее президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков заявил, что состав сборной России на ЧЕ-2022 объявят 26 декабря.