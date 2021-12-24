Срыв Трусовой, драма Туктамышевой и превосходство Валиевой: чем запомнилась короткая программа фигуристок на ЧР

Камила Валиева не оставила шансов соперницам в короткой программе на чемпионате России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге. Она набрала 90,38 балла и создала внушительный задел от основных преследовательниц в лице Анны Щербаковой и Софьи Муравьёвой. А вот Александра Трусова и Елизавета Туктамышева потерпели неудачу — обе упали с тройных акселей и всерьёз осложнили себе жизнь в борьбе за путёвку на Олимпийские игры.

Предвкушение короткой программы среди женщин начало накалять атмосферу «Юбилейного» задолго до старта соревнований. Необычным в этом турнире было всё, начиная с первого номера Камилы Валиевой. Жеребьёвка вообще сложилась причудливо: в первой группе значились сама Валиева, Софья Самоделкина и Александра Трусова — все с тройными акселями, то есть предельно заряженные на битву. Во второй шестёрке расположились чемпионки мира Анна Щербакова и Елизавета Туктамышева плюс Софья Самодурова, хотя причислить к числу сильнейших чемпионку Европы 2019 года можно было разве что из вежливости: среди всех участниц чемпионата России Самодурова имела самый низкий личный результат, зафиксированный в текущем сезоне.

Ровно для половины спортсменок из 18 национальное первенство стало дебютным, но это был, скорее, второстепенный штрих. Главная интрига турнира предсказуемо заключалась в том, кто именно из российских одиночниц сумеет завоевать три олимпийские путёвки. В отличие от мужских соревнований, достойных претенденток на заветные вакансии просматривалось так много, что итог женского турнира при любом раскладе можно было уже в пятницу считать трагичным.

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Американский танцевальный тренер Игорь Шпильбанд прекрасно объяснил накануне, чем сложна для спортсмена ситуация, когда приходится первым выходить на лёд.

«Первый стартовый номер обычно не очень помогает восприятию, как и выступлению. Атмосфера в зале не успевает дойти до того уровня, когда это начинает ощущаться в воздухе. Ты выходишь на лёд, а в зале продолжается движение: зрители заходят, ищут свои места, садятся, переговариваются… Хочется воспользоваться энергией зала, а её нет. Когда один спортсмен хорошо выступает, за ним то же самое делает другой, это пробуждает интерес и азарт и создает то, что мы называем атмосферой соревнований. Атмосферой, внутри которой свершается что-то необычное и интересное», — подчеркнул специалист.

Эти слова Шпильбанда относились к его танцевальной паре Диана Дэвис — Глеб Смолкин, которые в четверг открывали программу в ритм-танце и катались там немного скованно. Но Валиевой проклятие первого номера не грозило вовсе: к появлению девушек на льду зал оказался прилично разогрет «подтанцовкой» в виде финала мужчин-одиночников.

Выступление российской примы по обыкновению получилось безупречным: запредельная сумма 90,38 балла за программу с тройным акселем означала, что Камилу не достанет уже никто. Этого запаса фигуристке хватит даже в том случае, если в произвольном прокате она ограничится одним четверным прыжком. Отчасти недосягаемость была тут же наглядно подтверждена: Самоделкина очень добротно (в том числе в части тройного акселя) и очень проникновенно выполнила свою программу, почти не уступающую валиевской по базовой сложности, но набрала лишь 76,74 очка.

Первая драма не заставила себя долго ждать: Александра Трусова, вопреки предстартовым намерениям ограничиться в короткой программе двойным акселем, пошла на тройной прыжок и в очередной раз с ним не справилась — упала. Понятно, что, имея в произвольной внушительный запас из ультра-си, можно отыграть многое, но уже в пятницу виделась некоторая опасность, что Саша со свойственным ей азартом начнёт в финале отыгрываться, как это происходило не раз, и ничего путного из этого не получится.

Второй тревожный звоночек чуть слышно прозвучал после выступления Щербаковой. Правильнее было бы сказать, что прозвенел он чуть раньше, когда совершенно блистательно справилась со своим прокатом (великолепный тройной аксель там тоже имелся) одна из девяти дебютанток — Софья Муравьёва.

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Она вышла на промежуточное второе место вслед за Валиевой с результатом 81,87 балла. Щербакова уступила ей всего 0,41 очка, но на самом деле разрыв должен был оказаться заметно больше, поскольку юную подопечную Евгения Плющенко судили как есть, а чемпионке мира при не самом лучшем по скорости и скольжению прокате без элементов ультра-си и с очень проблемным ребром на тройном лутце (момент отталкивания очень хорошо показали на экране в замедленном повторе) поставили более чем щедрые оценки. При этом по базовой технической сложности Анна проиграла Валиевой, Муравьёвой, Трусовой и Самоделкиной порядка четырёх баллов.

Однако второе место Софья сохранить не сумела. Уже после окончания соревнований с неё сняли один балл за задержку старта, что позволило Щербаковой подняться на строчку выше. Тем не менее прокат дебютантки всё равно оставил самое благоприятное впечатление.

К счастью для более опытных и взрослых фигуристок, Муравьёва не проходит во взрослый сезон по возрасту и, соответственно, даже со своим результатом не представляла никакой опасности для тех, кто в пятницу начал делить на льду питерского катка олимпийские путёвки.

Судьба любит троицу, и третий удар от неё получила Туктамышева: её, как и Трусову, подвёл тройной аксель, с которого спортсменка упала. 71,28 балла — и всего лишь седьмой результат перед решающими прокатами. И если для Александры всё ещё может решиться в её пользу в произвольной, то олимпийские шансы Лизы после сорванного акселя стали куда более туманными. Хотя третья вакансия по-прежнему остаётся доступной как для одной спортсменки, так и для другой.

Совсем не удалось первое выступление и Майе Хромых: помарка и двойной прыжок в каскаде принесли ей лишь девятое место.