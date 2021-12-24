Туктамышева считает, что падение с тройного акселя связано с нервами

Чемпионка мира и Европы 2015 года Елизавета Туктамышева высказалась о своём выступлении в короткой программе на чемпионате России по фигурному катанию.

«Рада, что половина чемпионата закончилась, какое-то облегчение от этого. Первые слова, которые мне сказал Мишин: «Это жизнь. Никто не застрахован». Скорее всего, мое падение связано с нервами. Я с тройного акселя давно не падала. Не падала с него несколько лет», — цитирует Туктамышеву Sport24.

По её словам, она хорошо вылетела в прыжке, но раскрылась раньше времени. Она также назвала данную ошибку нетипичной для себя и заявила, что постарается достойно откатать произвольную программу.

«Я всегда сохраняю оптимизм. Три балла от Саши Трусовой — не такой большой разрыв. Завтра будет ещё один очень интересный день», — добавила Елизавета.

Ранее сообщалось, что Туктамышева упала во время исполнения тройного акселя в короткой программе на ЧР. 25-летняя спортсменка получила 71,28 балла за выступление.