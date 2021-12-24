Несостоявшаяся дуэль: Степанова и Букин победили на ЧР в танцах на льду после снятия Кацалапова из-за травмы

Чемпионами России в танцах на льду во второй раз подряд стали Александра Степанова и Иван Букин. Они добились выдающегося результата по итогам двух прокатов — 223,37 балла. С произвольной программой не выступали чемпионы мира Виктория Синицина и Никита Кацалапов, которые были вынуждены отказаться от проката из-за обострившейся травмы Никиты. Это позволило завоевать серебряные медали дебютантам турнира Диане Дэвис и Глебу Смолкину, которые уверенно обошли впервые поднявшихся на пьедестал почёта Елизавету Худайбердиеву и Егора Базина.

Ожидание сильнейшей танцевальной разминки на чемпионате России порядком омрачила новость о том, что лидеры турнира, действующие обладатели титулов чемпионов мира и Европы Виктория Синицина и Никита Кацалапов, снимаются с соревнований из-за травмы партнёра, обострившейся в ходе утренней тренировки.

Отвечая на мой телефонный звонок, тренер пары Александр Жулин пояснил, что на самом деле решил перестраховаться. Травма спины беспокоила Кацалапова уже давно, неоднократно обострялась в самые неподходящие моменты, в том числе в нынешнем сезоне. Сейчас, когда олимпийская подготовка фактически вышла на финишную прямую, было решено не идти на риск и обойтись, что называется, малой кровью: отказаться от исполнения произвольного танца, а с ним и от совершенно реального титула чемпионов России.

«Иначе можно вообще без Олимпиады остаться», — резюмировал тренер.

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Если вспомнить предысторию уже достаточно многочисленных травм, в Питере фигуристам как-то особенно не везло. Четыре года назад на точно таком же предолимпийском чемпионате страны Вика и Никита сорвали короткую программу, улетев на четвёртое место, и снялись с произвольного танца из-за травмы ноги партнёра. Впоследствии выяснилось, что травма более серьёзна, чем казалось вначале (врачи диагностировали разрыв связки голеностопа), и дуэт был вынужден завершить сезон.

Проблемы со спиной начались у Кацалапова позже. В сентябре 2020-го пара была вынуждена сняться с открытых прокатов, а сразу после этого на фигуристов свалилась новая напасть — коронавирус, который Синицина перенесла очень тяжело, не сумев восстановиться к национальному первенству. Собственно, во многом по этой причине титул действующих чемпионов России принадлежал Александре Степановой и Ивану Букину. В Санкт-Петербурге дуэт Ирины Жук и Александра Свинина получил отличный шанс добавить к титулу дополнение «двукратные».

Снятие лидеров в танцах на льду, где всевозможные конспирологические версии всегда приветствовались, не могло не повлечь за собой ещё одну версию. А именно, что Жулин, сняв свою пару с финала, убивает сразу двух зайцев, избавляя фигуристов от ненужного на данном этапе соперничества. В этом сезоне много говорилось о том, что Степанова и Букин со своей произвольной постановкой «Ромео и Джульетта» хороши, как никогда прежде, — очень сильный толчок им дало сотрудничество с Николаем Морозовым, которого тренерский штаб решил привлечь к подготовке, то есть битва предстояла нешуточная. Отправляться на неё с больной спиной и, соответственно, риском выступить ниже своих возможностей, а возможно, и проиграть, точно было бы лишним.

Но красоту финала случившееся преуменьшило сильно.

Возможность снятия с турнира рассматривала и пара Тиффани Загорски — Джонатан Гурейро. По словам мамы партнёрши, Тиффани не до конца оправилась от перенесённого не так давно менингита, и было опасение, что она может просто не доехать произвольный танец до конца. Тем более что катать предстояло сложнейшую программу, поставленную олимпийским чемпионом Сараева Кристофером Дином.

Без преувеличения — это был реальный героизм, который заключался уже в том, что партнёрша сумела вернуться на лёд после болезни, которая способна вышибить спортсмена на годы. Но с точки зрения результата чуда не случилось: общий результат Загорски и Гурейро оказался только восьмым.

В отношении дебютантов турнира Дианы Дэвис и Глеба Смолкина их тренер Игорь Шпильбанд сказал после ритм-танца, что ещё в начале нынешнего сезона вообще не допускал варианта, что фигуристы сумеют бороться за место в олимпийской сборной. И что только потом, когда помимо действительно серьёзных результатов пошли очень позитивные комментарии коллег и специалистов со всего мира, у тренера появилась мысль, что это возможно.

Чемпионат России стал для юной пары счастливым. Помимо завоёванных серебряных наград Диана и Глеб установили в пятницу новые и очень высокие личные рекорды: в произвольном танце они набрали 123,71 балла и впервые перешагнули гроссмейстерский уровень в 200 баллов (общий результат составил 207,70 очка, а предыдущее высшее достижение равнялось 199,90).

Но главными героями дня стали чемпионы. Даже если делать некоторую скидку на домашнее судейство, было очевидно, что Степанова и Букин, наконец-таки набравшие свои лучшие, хотя и не максимальные кондиции, — это уровень, с которым придётся считаться в этом сезоне всем, включая четырёхкратных чемпионов мира Габриэлу Пападакис и Гийома Сизерона.

Мировой рекорд французов в произвольном танце составляет 136,58 балла, но датирован 2019 годом. На этапе Гран-при текущего сезона в Гренобле, то есть у себя дома, легендарные французы заработали в этом виде программы 132,17, а в совокупности — 221,25. У Степановой и Букина цифры получились сопоставимыми: 134,61 и 223,37. И ни один из этих показателей совершенно точно не представлялся чрезмерным.

Наиболее ожесточённая борьба развернулась за бронзу: Елизавета Худайбердиева и Егор Базин, ставшие третьими, всего на 0,1 балла опередили Анабель Морозов и Андрея Багина.