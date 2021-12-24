Бестемьянова — о травме Кацалапова на ЧР по фигурному катанию: это грустно
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«Это грустно. Но, конечно, на чемпионате Европы они смогут выступить. Могу пожелать в данном случае только здоровья», — цитирует Бестемьянову «Спорт-Экспресс».
Синицина и Кацалапов лидировали после ритм-танца на чемпионате России с результатом 93,61 балла. Они являются действующими чемпионами мира и Европы. Кацалапов получил травму на тренировке.
Ранее тренер Александр Жулин прокомментировал отказ Кацалапова от участия в чемпионате России.