Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова прокомментировала снятие Виктории Синициной и Никиты Кацалапова с чемпионата России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге.

«Это грустно. Но, конечно, на чемпионате Европы они смогут выступить. Могу пожелать в данном случае только здоровья», — цитирует Бестемьянову «Спорт-Экспресс».

Синицина и Кацалапов лидировали после ритм-танца на чемпионате России с результатом 93,61 балла. Они являются действующими чемпионами мира и Европы. Кацалапов получил травму на тренировке.

Ранее тренер Александр Жулин прокомментировал отказ Кацалапова от участия в чемпионате России.