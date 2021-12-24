Жулин прокомментировал снятие Кацалапова с ЧР

Тренер Александр Жулин прокомментировал отказ Никиты Кацалапова от участия в чемпионате России по фигурному катанию из-за травмы.

«У Никиты на тренировке обострилась травма спины, и мы решили не рисковать, обойтись, что называется, малой кровью и отказаться от проката произвольного танца. Иначе можно вообще без Олимпиады остаться», — сказал Жулин в беседе с RT.

Виктория Синицина и Никита Кацалапов лидировали после ритм-танца на чемпионате России в Санкт-Петербурге с результатом 93,61 балла. Они являются действующими чемпионами мира и Европы.

Ранее сообщалось, что Синицина и Кацалапов снялись с произвольного танца из-за травмы партнёра.