Жулин прокомментировал снятие Кацалапова с ЧР

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Тренер Александр Жулин прокомментировал отказ Никиты Кацалапова от участия в чемпионате России по фигурному катанию из-за травмы.
Жулин прокомментировал снятие Кацалапова с ЧР
  • РИА Новости

«У Никиты на тренировке обострилась травма спины, и мы решили не рисковать, обойтись, что называется, малой кровью и отказаться от проката произвольного танца. Иначе можно вообще без Олимпиады остаться», — сказал Жулин в беседе с RT.

Виктория Синицина и Никита Кацалапов лидировали после ритм-танца на чемпионате России в Санкт-Петербурге с результатом 93,61 балла. Они являются действующими чемпионами мира и Европы.

Ранее сообщалось, что Синицина и Кацалапов снялись с произвольного танца из-за травмы партнёра.

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