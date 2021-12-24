Базин: мы отдаём жизнь за шанс попасть на Олимпиаду, а у нас его отбирают

Российский фигурист Егор Базин, выступающий в танцах на льду с Елизаветой Худайбердиевой, поделился эмоциями от участия в чемпионате России.

«Мы все пытались, другое дело, что мы за этот шанс отдаём всю жизнь, тренируемся, пытаемся, а этот шанс у нас отбирают. У всех, ну, у многих, кто бы хотел это сделать. Не буду говорить кто, все всё понимают», — цитирует Базина «Чемпионат».

Он надеется, что они смогут пройти в следующий олимпийский сезон. По мнению фигуриста, они с собой справились в произвольном танце.

По итогам ритм-танца и произвольной программы пара получила от судей 195,75 балла.

Ранее сообщалось, что Синицина и Кацалапов снялись с произвольного танца из-за травмы.