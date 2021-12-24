Авербух: Кацалапов успеет восстановиться до Олимпиады в Пекине 

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Хореограф и продюсер Илья Авербух высказался о снятии с чемпионата России по фигурному катанию Виктории Синициной и Никиты Кацалапова.
Авербух: Кацалапов успеет восстановиться до Олимпиады в Пекине 
  • AP

«Они точно остаются членами сборной, поедут на чемпионат Европы, если будут готовы, и в первую очередь на Олимпийские игры. Поэтому говорить, что из-за этой травмы они не поедут на Европу, на ЧМ, на Олимпиаду, было бы полной глупостью», — цитирует Авербуха «Спорт-Экспресс».

По словам Авербуха, у Кацалапова обострение старой травмы, поэтому тренеры решили не рисковать перед главным стартом олимпийского сезона. Он подчеркнул, что Синицина и Кацалапов остаются лидерами сборной России.

Синицина и Кацалапов лидировали после ритм-танца на чемпионате России с результатом 93,61 балла. Они являются действующими чемпионами мира и Европы. Кацалапов получил травму на тренировке.

Олимпиада пройдёт в Пекине с 4 по 20 февраля.

Ранее тренер Александр Жулин прокомментировал отказ Кацалапова от участия в чемпионате России.

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