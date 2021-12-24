Сорванная поддержка: как Тарасова и Морозов отстали от пар Москвиной в короткой программе на ЧР по фигурному катанию

Анастасия Мишина и Александр Галлямов захватили лидерство в турнире спортивных пар на чемпионате России по фигурному катанию после короткой программы. Чемпионы мира идеально исполнили все заявленные элементы и на 0,9 балла опередили своих товарищей по группе — Александру Бойкову и Дмитрия Козловского, также избежавших помарок. Вслед за подопечными Тамары Москвиной расположились Евгения Тарасова и Владимир Морозов, неожиданно для всех сорвавшие поддержку и разошедшиеся во вращении.

До начала турнира спортивных пар на чемпионате России по фигурному катанию казалось, что всё кристально ясно. Первое место в условных прогнозах отводилось чемпионам мира Анастасии Мишиной и Александру Галлямову, второе — Евгении Тарасовой и Владимиру Морозову, хотя, скорее, даже не самим фигуристам, а их тренеру Этери Тутберидзе. А вот борьбу за третью позицию предрекали чемпионам Европы Александре Бойковой и Дмитрию Козловскому и бронзовым призёрам того же самого первенства Дарье Павлюченко и Денису Ходыкину.

В силу высочайшей конкуренции и определённого бэкграунда каждой из пар этот турнир представлялся даже более интригующим, чем другие дисциплины: все прекрасно понимали, что битва уже сейчас идёт не столько за олимпийские вакансии, сколько за две в командном олимпийском турнире. А возможно, лишь за одну: в графике Игр-2022 индивидуальный турнир спортивных пар стоит в самом конце, завершая программу, а это означает, что нет никакой необходимости делать в этом виде замену — свои выступления в командном турнире пары завершат 6 февраля, а состязаться индивидуально начнут лишь 18-го. То есть у спортсменов будет достаточно времени, чтобы отдохнуть и полностью восстановиться между двумя наиважнейшими стартами.

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Если держать опцию командного турнира в голове, становится понятно, что ни у одной пары, претендующей на поездку в Пекин, больше не осталось ни одного старта, который можно было бы посчитать второстепенным и где было бы простительно ошибиться хотя бы раз.

В этом отношении Павлюченко и Ходыкин почти что вычеркнули себя из потенциальной лидерской тройки, испортив в короткой программе параллельный тройной тулуп: партнёр допустил степ-аут на приземлении, и элемент был заминусован. Ещё одна небольшая потеря случилась в тодесе (третий уровень сложности). Поэтому при очень интересно поставленной программе фигуристы набрали всего 75,40 балла, оставшись даже не на четвёртом, а на пятом месте и пропустив вперёд Юлию Артемьеву и Михаила Назарычева из Перми. В то время как Мишина и Галлямов, безошибочно исполнившие все предписанные элементы, получили более чем щедрые 83,74 очка.

В этом месте следует сделать паузу и снять условную шляпу перед Тамарой Москвиной. Не стоит, наверное, удивляться тому, что тренер со своим коллегой-партнёром Артуром Минчуком совершенно блестяще подвела к чемпионату страны оба своих дуэта, хотя по ходу сезона у Бойковой и Козловского наблюдались сложности с формой. Просто на чемпионов Европы лёг в четверг очень солидный пресс: им предстояло выйти на лёд сразу после великолепного проката соперников, а в этом случае, бывает, нервы не выдерживают не только у тех, кто борется за медаль, но порой и у их наставников. Просто, видимо, это не работает в случае, когда за бортом стоит Москвина, а на льду катаются её подопечные.

Стоит заметить, что третий дуэт тренерского тандема Москвина — Минчук тоже выглядел на льду очень солидно: Ясмина Кадырова и Иван Бальченко закончили короткую программу шестыми.

Баллы за прокат у Бойковой и Козловского оказались чуть ниже, чем у их товарищей по группе, но 0,9 — это величина, которая в финале, скорее, играет на догоняющего — с одной стороны, освобождает от груза лидера, с другой — может быть отыграна любым элементом. Поэтому в микст-зоне спортсмены выглядели удовлетворёнными, а Дмитрий, отметивший в четверг 22-летие, даже сказал, что прокат стал самым лучшим подарком ко дню рождения.

«Спасибо моей партнёрше, что поучаствовала в этом, — добавил Козловский, появившись перед журналистами. — Обожаю «Юбилейный», это арена с большой историей, а когда приходит петербургская публика, ощущения утраиваются».

Бойкова тоже подчеркнула, что для них с партнёром каток, на котором проводятся соревнования, — совершенно особенное место.

«Здесь мы начинали кататься в группе Алексея Мишина, здесь встали в пару и первый выброс на тройной сальхов сделали тоже в «Юбилейном», — добавила фигуристка.

Незначительное, почти микроскопическое преимущество Мишина и Галлямов получили прежде всего за счёт качества элементов: при равной с Бойковой и Козловским базовой сложности программ общая техническая оценка оказалась на 0,63 выше.

«Начало положено, первый день завершился удачно, мы довольны. Есть что дорабатывать, и время ещё есть. Сегодня можно назвать прокат удовлетворительным», — сказали фигуристы в микст-зоне.

Ну а под занавес и грянула сенсация, которой от подопечных Тутберидзе уж точно никто не ожидал: Тарасова и Морозов прекрасно выполнили самый проблемный элемент программы — параллельный тройной тулуп, затем последовала традиционно великолепная для пары подкрутка, а вот поддержка, стоявшая в программе третьим элементом, оказалась сорванной.

Ещё одну помарку фигуристы допустили в параллельном вращении, разойдясь в синхронности, но этот недочёт судьи фигуристам простили, тем самым оставив возможность помечтать о чём-то большем, чем бронза. Проблема в том, что ведущие пары Москвиной, похоже, не собираются ошибаться.