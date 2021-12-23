Жулин заявил, что его не удивляют высокие оценки в мужской короткой программе

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Известный тренер Александр Жулин поделился мнением по поводу короткой программы среди мужчин на чемпионате России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге.
Жулин заявил, что его не удивляют высокие оценки в мужской короткой программе
  • РИА Новости

«Меня не удивляют оценки в 90 баллов: у нас гениальные ребята! У Миши Коляды ошибка — в этом нет ничего страшного. Завтра всё будет нормально», — цитирует Жулина «Спорт-Экспресс».

По его мнению, пятеро сейчас претендуют на тройку сильнейших, а решится всё в произвольной программе.

По итогам короткой программы лидирует Евгений Семененко, набрав 98,03 балла. Михаил Коляда занял пятое место с результатом 94,26 балла.

Ранее Александр Самарин рассказал о своём состоянии после падения в короткой программе на ЧР.

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