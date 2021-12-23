Жулин заявил, что его не удивляют высокие оценки в мужской короткой программе
- РИА Новости
«Меня не удивляют оценки в 90 баллов: у нас гениальные ребята! У Миши Коляды ошибка — в этом нет ничего страшного. Завтра всё будет нормально», — цитирует Жулина «Спорт-Экспресс».
По его мнению, пятеро сейчас претендуют на тройку сильнейших, а решится всё в произвольной программе.
По итогам короткой программы лидирует Евгений Семененко, набрав 98,03 балла. Михаил Коляда занял пятое место с результатом 94,26 балла.
Ранее Александр Самарин рассказал о своём состоянии после падения в короткой программе на ЧР.