Жулин заявил, что его не удивляют высокие оценки в мужской короткой программе

Известный тренер Александр Жулин поделился мнением по поводу короткой программы среди мужчин на чемпионате России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге.

«Меня не удивляют оценки в 90 баллов: у нас гениальные ребята! У Миши Коляды ошибка — в этом нет ничего страшного. Завтра всё будет нормально», — цитирует Жулина «Спорт-Экспресс».

По его мнению, пятеро сейчас претендуют на тройку сильнейших, а решится всё в произвольной программе.

По итогам короткой программы лидирует Евгений Семененко, набрав 98,03 балла. Михаил Коляда занял пятое место с результатом 94,26 балла.

Ранее Александр Самарин рассказал о своём состоянии после падения в короткой программе на ЧР.