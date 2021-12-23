Гурейро признался, что у него и Загорски остались вопросы по поводу оценок ритм-танца

Российский фигурист Джонатан Гурейро, выступающий в танцах на льду с Тиффани Загорски, поделился мнением о судействе в ритм-танце на чемпионате России в Санкт-Петербурге.

«Что касается судейства, обсуждать это было бы неправильно, но мы не совсем поняли оценки. Нужно пересмотреть запись выступления – у судей есть медленные повторы. Может быть, там было что-то, чего мы не увидели», — приводит слова Гурейро «Матч ТВ».

Напомним, что Гурейро и Загорски получили за свой прокат 79,36 балла, а болельщики освистали оценки спортсменов. В итоге Гурейро и Загорски заняли четвёртое место перед произвольным танцем.

Ранее сообщалось, что Виктория Синицина и Никита Кацалапов лидируют после ритм-танца на чемпионате России по фигурному катанию.