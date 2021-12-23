Ягудин: скорее всего, Коляду уже не исправить

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин поделился мнением о выступлении Михаила Коляды в короткой программе на чемпионате России в Санкт-Петербурге.

«Коляду уже, скорее всего, не исправить. Ему 26 лет. Не тот возраст, чтобы что-то менять. Интересно, в чём кроется секрет неумения чисто кататься. Он же говорил, что знает, в чём ошибка, но никому не скажет, но всё исправит. Исправлений никаких нет», — цитирует Ягудина «Чемпионат».

Он отметил, что Коляда владеет всеми элементами, но уже даже нет расстройства от выступлений Михаила, так как все уже привыкли, что у него нет чистых прокатов. По мнению Ягудина, проблема Коляды заключается в психологии.

Коляда занял пятое место в короткой программе с результатом 94,26 балла. Он сделал аксель в один оборот вместо тройного, однако чисто исполнил остальные прыжки.

Ранее тренер Александр Жулин заявил, что его не удивляют высокие оценки в мужской короткой программе.