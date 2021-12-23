Фигуристы Мишина и Галлямов выиграли короткую программу среди спортивных пар на ЧР

Анастасия Мишина и Александр Галлямов одержали победу в короткой программе в соревнованиях спортивных пар на чемпионате России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге.

РИА Новости

Действующие чемпионы мира получили от судей 83,74 балла, превзойдя мировой рекорд. Второе место заняли чемпионы Европы 2020 года Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (82,84 балла), а тройку лучших замкнули двукратные чемпионы Европы Евгения Тарасова и Владимир Морозов (78,86 балла). Произвольную программу спортсмены исполнят 25 декабря. Начало — в 15:30 мск. Ранее сообщалось, что Виктория Синицина и Никита Кацалапов лидируют после ритм-танца на чемпионате России по фигурному катанию.