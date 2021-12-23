Тутберидзе рассказала, почему стала тренировать Тарасову и Морозова

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе рассказала, почему стала тренировать пару Евгения Тарасова — Владимир Морозов.

«Они остались безо льда, попросили по-человечески их пустить. А как их можно пустить на лёд к одиночникам? Это невозможно. Значит, нужно было находить возможность давать им отдельный номер. Вот и вся история», — сказала Тутберидзе в программе «Пусть говорят».

Парой также занимается двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков, выступавший в паре с Татьяной Волосожар.

Напомним, что 23 декабря стартовал чемпионат России, по итогам которого будет сформирован состав национальной команды на Олимпийские игры 2022 года в Пекине.

Ранее Самарин заявил, что не удивлён своими высокими оценками после падения на ЧР.