Самарин не удивлён своими высокими оценками после падения на ЧР

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Российский фигурист Александр Самарин поделился впечатлениями от исполнения короткой программы на чемпионате России.
Самарин не удивлён своими высокими оценками после падения на ЧР
  • РИА Новости

«Удивился ли, увидев такую оценку с падением? А чему удивляться? Кто ещё лутц-тулуп прыгнул? Несмотря на падение, извините, четверной лутц, даже четверной флип с падением, он докрученный», — цитирует Самарина «Чемпионат».

Фигурист упал с четверного флипа и разбил подбородок в кровь. По итогам короткой программы он получил от судей 94,23 балла.

Напомним, что 23 декабря стартовал чемпионат России, по итогам которого будет сформирован состав национальной команды на Олимпийские игры 2022 года в Пекине.

Ранее российский фигурист объявил, что исполнит четверной аксель.

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