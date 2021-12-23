Российский фигурист объявил, что исполнит четверной аксель
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«Ханю прыгает четверной аксель? Завтра не вставлю, чтобы обогнать, нет. А когда-нибудь — обязательно», — сказал Мозалёв.
Он также поделился впечатлениями от исполнения короткой программы на чемпионате России, в которой набрал 90,98 балла.
«Прокатом недоволен. Степ-аут на сальхове — он как чёрное пятно», — добавил Мозалёв.
Напомним, что 23 декабря стартовал чемпионат России, по итогам которого будет сформирован состав национальной команды на Олимпийские игры 2022 года в Пекине.
Ранее четыре фигуристки заявили тройной аксель в короткой программе на ЧР.