Лидерство Семененко, бабочка Коляды и кровь Самарина: как мужчины открыли ЧР по фигурному катанию

Евгений Семененко захватил лидерство по итогам короткой программы у мужчин на чемпионате России по фигурному катанию. Менее трёх баллов ему проигрывают Марк Кондратюк и Макар Игнатов. Действующий победитель турнира Михаил Коляда выступил блестяще, но сорвал тройной аксель и упал на пятое место. Александр Самарин с разбитым после падения подбородком расположился на шестой позиции.

Погоня за олимпийскими путёвками для российских фигуристов официально началась. В Санкт-Петербурге стартовало национальное первенство, открывать которое выпало мужчинам. Их борьба за три места в сборной интересна тем, что однозначный фаворит есть только один — Михаил Коляда. На две оставшиеся квоты претендуют сразу несколько спортсменов, у которых в этом сезоне не получается соблюдать баланс мастерства и стабильности.

Первым на лёд спортивного комплекса «Юбилейный» вышел Александр Самарин, которого как раз можно отнести к категории одарённых, но не подтверждающих это звание результатами — в этом сезоне вице-чемпион Европы не был даже в пятёрке на этапах Гран-при. Ему особенно требовалось совершить большой скачок вперёд, чтобы не оставаться без медали.

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Самарин не побоялся рискнуть. Свою программу под саундтрек «Матрицы» он начал с четверного лутца, после которого едва удержался на ногах, но сумел потом добавить тройной тулуп. А следующим элементом Самарин неожиданно решил исполнить четверной флип, который не практиковал два года. 23-летний фигурист очень хорошо зашёл на прыжок и докрутил его, но упал, ударившись головой об лёд, на подбородке у него была видна кровь. Самарин докатал программу до конца, и судьи решили наградить его за поступок — за программу с падением он получил очень высокие 94,23 балла, к которым ни разу не был близок последние два года.

Но Самарина быстро отодвинули на второе место. Чемпион мира среди юниоров 2018 года Алексей Ерохов чисто откатал программу с четверным сальховом и четверным тулупом, за что получил 95,24 балла. Интересно, что за технику он набрал 53,66 балла — столько на международных стартах этого сезона не набирал ни один российский фигурист. Если компоненты на национальных турнирах зачастую бывают завышенными, то с этой оценкой поспорить было бы трудно.

До конца первой разминки Ерохов лидировал, хотя его мог бы подвинуть Дмитрий Алиев. Всё ещё действующий чемпион Европы пошёл на упрощение программы и отказался от четверного лутца, рассчитывая поразить судей чистотой проката. Однако это не получилось. У Алиева всё шло неплохо, пока он не попытался сделать тройной аксель. Вместо прыжка получилась бабочка, из-за которой 22-летний фигурист отправился на последнее место с оценкой 86,40 балла.

Лидер долго не менялся, пока на лёд не вышел Марк Кондратюк. Фигурист, благодаря которому у России и появилась третья квота на Олимпиаду, показал свой лучший прокат в сезоне с четверным тулупом и четверным сальховом во второй половине программы. Отказаться от квад-лутца в его случае стало блестящей идеей. Бронзовый призёр прошлогоднего чемпионата России набрал 97,77 балла, и это уже было похоже на попытку закрепиться в итоговой тройке.

Но Кондратюка обошёл местный любимец Евгений Семененко, тоже причастный к максимальному представительству россиян на Олимпиаде. Он не избежал мелких помарок, но, в отличие от 18-летнего фигуриста, в каскаде сделал тройной тулуп вместо двойного. Этого оказалось достаточно, чтобы даже с меньшими компонентами опередить Кондратюка на 0,26 балла.

Оба фигуриста должны были оказаться в тени Михаила Коляды. Выходя на лёд кататься под музыку из «Щелкунчика», он всем своим видом показывал, что сейчас будет перешагивать отметку в 100 баллов. Прекрасно исполнив четверной сальхов в каскаде и четверной тулуп, Коляда столкнулся со старой и, судя по всему, неисправимой проблемой — бабочкой на тройном акселе.

В программе Коляды было всё, чтобы назвать её идеальной, кроме этого испорченного прыжка. Из-за него он никак не мог войти в первую тройку — даже с фантастическими и вполне заслуженными компонентами действующий чемпион России оказался четвёртым с оценкой 94,26 балла.

Последним из реальных претендентов на медали выступал Макар Игнатов. Имея в числе своих козырей четверной риттбергер, он мог бы даже замахнуться на лидерство. Свой коронный прыжок он действительно исполнил с хорошей амплитудой и уверенным приземлением, но вот к каскаду с четверным тулупом у судей возникли вопросы. К тому же вице-чемпиона России оштрафовали на балл за перекат программы. Но в сумме Игнатов заработал 95,84 балла — этого ему хватило для третьего места.

По итогам короткой программы так и не стало ясно, кто больше других претендует на медали и места в сборной. Вся первая шестёрка уместилась в пределах четырёх баллов друг от друга, так что в пятницу ей придётся заново бороться внутри себя. Единственным фаворитом, чьи шансы упали почти до нуля, оказался Алиев, которому теперь нужно идти ва-банк, чтобы со своего 12-го места подниматься вверх.