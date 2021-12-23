Гербольдт: хотелось видеть в тройке Валиеву, Трусову и Туктамышеву

Российская фигуристка Катарина Гербольдт поделилась ожиданиями от выступления российских одиночниц на национальном чемпионате.

«Лично мне бы хотелось видеть в тройке Валиеву, Трусову и Туктамышеву», — цитирует Гербольдт «Чемпионат».

Она добавила, что за пьедестал будет также бороться трёхкратная чемпионка России Анна Щербакова. Гербольдт рассказала, сможет ли Щербакова в четвёртый раз подряд выиграть национальной турнир.

«На сегодняшний день Камила сильнее всех остальных девушек, в том числе и Анны Щербаковой», — добавила Гербольдт.

Напомним, что 23 декабря стартует чемпионат России, по итогам которого будет сформирован состав сборной на Олимпийские игры 2022 года в Пекине.

Ранее полиция возбудила дело о клевете из-за статьи о сыне Плющенко.