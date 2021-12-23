Полиция возбудила дело о клевете из-за статьи о сыне Плющенко

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Полиция возбудила дело о клевете из-за статьи о болезни восьмилетнего Александра Плющенко, сына двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской.
Полиция возбудила дело о клевете из-за статьи о сыне Плющенко
  • © Instagram академии "Ангелы Плющенко"

Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, дело завели против StarHit. В 2020 году в издании появилась статья, где говорилось о том, что Саша Плющенко страдает синдромом Аспергера.

Родители мальчика обратились в полицию с соответствующим заявлением.

Напомним, что Саша пошёл по стопам своего отца и занимается фигурным катанием.

Ранее сообщалось, что Ханю выполнил четверной аксель перед стартом чемпионата Японии.

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