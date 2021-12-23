Ханю выполнил четверной аксель перед стартом чемпионата Японии

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Двукратный олимпийский чемпион в мужском одиночном катании Юдзуру Ханю приземлил четверной аксель на разминке перед чемпионатом Японии.
Ханю выполнил четверной аксель перед стартом чемпионата Японии
  • © Kyodo/Newscom
  • Legion-Media

Видео с исполнением четверного акселя появилось в Twitter «Матч ТВ».

Напомним, что на официальных соревнованиях прыжок в четыре с половиной оборота не выполнял ни один спортсмен.

Ханю из-за травмы снялся с Гран-при в Японии и России, где собирался впервые в истории исполнить четверной аксель.

Ранее Журанков назвал предстоящий чемпионат России детским садом из-за наличия 14-летних участниц.

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