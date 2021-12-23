Ханю выполнил четверной аксель перед стартом чемпионата Японии

Двукратный олимпийский чемпион в мужском одиночном катании Юдзуру Ханю приземлил четверной аксель на разминке перед чемпионатом Японии.

Видео с исполнением четверного акселя появилось в Twitter «Матч ТВ».

😱 Ты видишь сейчас историю. Юдзуру Ханю прыгнул ЧЕТВЕРНОЙ аксель



⛸ На официальных соревнованиях еще никто и никогда не исполнял аксель в 4,5 оборота



Ханю сделал это на разминке на чемпионате Японии. Ждем на Олимпиаде эту пушку 💥



📹 твиттер yuzu1207_s pic.twitter.com/ql1mLkciRe — Матч ТВ (@MatchTV) December 23, 2021

Напомним, что на официальных соревнованиях прыжок в четыре с половиной оборота не выполнял ни один спортсмен.

Ханю из-за травмы снялся с Гран-при в Японии и России, где собирался впервые в истории исполнить четверной аксель.

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