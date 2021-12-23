Журанков назвал предстоящий чемпионат России детским садом из-за наличия 14-летних участниц

Известный телекомментатор и эксперт Андрей Журанков считает, что на чемпионате России по фигурному катанию нужно ввести возрастной ценз.

«Мне кажется, что нам надо заканчивать допускать на чемпионат России 14-летних девочек. Это уже получается, извините меня, чемпионат российского детского сада», — цитирует Журанкова «Чемпионат».

23 декабря стартует чемпионат России по фигурному катанию, по итогам которого будет сформирован состав сборной на Олимпийские игры 2022 года в Пекине. Девять фигуристок из 18 заявленных на турнир не имеют права ездить на международные старты из-за юного возраста.

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