Боброва: то, что Косторную списали со счетов, звучит логично

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Екатерина Боброва, выступавшая в паре с Дмитрием Соловьёвым, прокомментировала снятие Алёны Косторной с чемпионата России из-за травмы.

«То, что Алёну списали относительно того, что она получила травму кисти, — это звучит логично, потому что она не может сейчас физически выступать на чемпионате России», — цитирует Боброву «Чемпионат».

Она добавила, что в России есть жёсткий отбор на главные старты сезона. При этом Боброва не списывает со счетов Косторную, считая, что у фигуристки есть шансы на дальнейшие четыре года.

Напомним, что Косторная получила травму кисти правой руки и пропустит чемпионат России, где пройдёт отбор на Олимпийские игры 2022 года в Пекине.

Ранее хореограф Тутберидзе рассказал, как в команде отнеслись к его конфликту с Плющенко.