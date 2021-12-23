Хореограф Тутберидзе рассказал, как в команде отнеслись к его конфликту с Плющенко

Алексей Железняков, хореограф группы Этери Тутберидзе, рассказал, как в «Хрустальном» отнеслись к его конфликту с двукратным олимпийским чемпионом Евгением Плющенко.

«Был такой разговор, когда развивался конфликт с известным штабом. Тутберидзе говорила: «Лёш, эти все бодания — бесполезно, бред и ерунда, не лезь», — цитирует Железнякова «Спорт-Экспресс».

При этом он добавил, что никто не заставлял его сидеть и молчать в такой конфликтной ситуации. По словам хореографа, в «Хрустальном» уважают мнения друг друга.

Напомним, 23 декабря стартует чемпионат России по фигурному катанию, по итогам которого будет сформирован состав сборной на Олимпийские игры 2022 года в Пекине.

Ранее Щербакова показала фото с жеребьёвки чемпионата России.