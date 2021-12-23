Щербакова показала фото с жеребьёвки чемпионата России
- РИА Новости
«Традиционная жеребьёвка перед чемпионатом России», — написала Щербакова в своём Instagram.
Российские фигуристки выступят с короткими программами 24 декабря. На следующий день девушки представят произвольные программы. По итогам чемпионата России будет сформирован состав женской команды на Олимпийские игры 2022 года в Пекине.
Напомним, что Щербакова является трёхкратной чемпионкой России. Она трижды подряд становилась сильнейшей в национальном первенстве.
Ранее хореограф Тутберидзе рассказал, как фигуристки в группе утаивают свои травмы.